Catania ricorda Pippo Fava | 42 anni fa l’omicidio del giornalista per mano della mafia

Catania ricorda Pippo Fava, ucciso 42 anni fa dalla mafia. Giornalista, scrittore e fondatore de «I Siciliani», Fava rappresenta un esempio di impegno civile e coraggio nel denunciare le ingiustizie. La sua memoria resta un simbolo della lotta contro la criminalità organizzata e dell’importanza di un’informazione libera e responsabile.

Quarantadue anni fa la mafia assassinava Pippo Fava, giornalista, scrittore e fondatore de «I Siciliani». Un anniversario che viene ricordato da Assostampa Sicilia e dalla sezione provinciale di Catania, che definiscono Fava «un esempio di giornalismo libero, rigoroso e coraggioso, capace di raccontare i rapporti tra mafia, affari e potere». Un'eredità per le nuove generazioni «La sua attività.

