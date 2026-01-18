Teheran | 5.000 morti Altre fonti | 16.500

Le proteste in Iran hanno causato un numero di vittime che varia tra 5.000 e 16.500 secondo diverse fonti. Un funzionario iraniano attribuisce le morti a

13.32 Sale il numero dei morti accertati in Iran per le proteste. Un funzionario incolpa "terroristi e rivoltosi armati per l'uccisione di iraniani innocenti", aggiungendo che "Israele e gruppi armati all'estero hanno sostenuto" chi è sceso in piazza. Per Teheran almeno 5.000 uccisi, tra cui 500 membri delle forze di sicurezza. Secondo il funzionario, scontri pesanti con alto numero di morti in aree curde, nel nordest dell'Iran. Un rapporto citato dal Sunday Times, con fonti mediche: 16.500 morti e 330mila feriti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Iran, ong: “Oltre 500 morti nelle proteste”. Trump: “Teheran vuole negoziare, si sta organizzando un incontro”

Secondo un’ong, le proteste in Iran hanno causato oltre 500 vittime. Nel frattempo, l’ex presidente Trump ha affermato che Teheran è interessata a negoziare e si sta preparando per un eventuale incontro. La situazione rimane complessa, con tensioni interne ed esterne che si intrecciano nel contesto politico e sociale del paese.

Thailandia-Cambogia, nuova escalation: almeno 12 morti e più di 500.000 sfollati

La tensione tra Thailandia e Cambogia è nuovamente aumentata, con scontri che hanno causato almeno 12 vittime e oltre 500.000 sfollati. Le due nazioni si accusano reciprocamente di violare la tregua firmata lo scorso ottobre, alimentando un conflitto che preoccupa la stabilità della regione.

Khamenei attacca Trump: "È colpevole per i morti in Iran" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2026/01/17/il-procuratore-di-teheran-nessuno-stop-alle-esecuzioni-da-trump-solo-sciocchezze_b8c30072-f856-4d86-8fff-533dad3f2791.html - facebook.com facebook

Khamenei attacca Trump: "E' colpevole per i morti in Iran". Media, la polizia iraniana sequestra i filmati delle telecamere di sorveglianza. Secondo attivisti specializzati in diritti digitali "Teheran pianifica una sospensione definitiva di Internet" #ANSA x.com