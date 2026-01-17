La famiglia più famosa di Tavullia tra la G di Graziano e il numero 4 di Valentino e Francesca Sofia Novello | nomi storie e curiosità di casa Rossi

Scopri le storie e le curiosità della famiglia Rossi di Tavullia, tra Graziano, Valentino e Francesca Sofia Novello. Un approfondimento sulla loro storia, i nomi e le vicende che li legano, al centro dell’attenzione dopo le recenti notizie sulla disputa legale tra Valentino Rossi e suo padre. Un’occasione per conoscere meglio questa famiglia simbolo del motociclismo italiano.

Pesaro – La notizia della battaglia legale tra il campione di motociclismo Valentino Rossi e il padre Graziano ha riacceso i fari e l’attenzione mediatica sulla famiglia Rossi. Nonostante ora si parli di una vera e propria faida, i due per tanti anni sono stati vicini non solo per legami di sangue, ma anche perché Graziano Rossi (oggi 71enne e anche lui pilota di moto negli anni ‘80) ha seguito il figlio e le sue gare per tanti anni. Condizione, tra l’altro, che ha comportato sicuramente guadagni milionari per il padre. E anche per questo motivo ora si parla di una lacerazione finanziaria che vede protagonista la compagna di Rossi senior. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

