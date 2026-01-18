Le segreterie scolastiche sono alla ricerca di insegnanti per le supplenze 2026. Per il nuovo anno scolastico 202526, è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno attivati una volta esaurite le graduatorie, quando non ci saranno più aspiranti disponibili ad accettare gli incarichi.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall’OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l’incarico proposto. L’interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. N.B. Si consiglia di cliccare sul relativo link perché in questi giorni gli interpelli sono numerosi e le pagine degli Uffici Scolastici potrebbero essere aggiornate costantemente e non tutti gli avvisi potrebbero essere presenti in questa pagina. CLASSE DI CONCORSO A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHEn. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Supplenze 2026: segreterie scolastiche alla ricerca di insegnanti

