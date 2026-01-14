Supplenze 2026 | segreterie scolastiche alla ricerca di insegnanti

Le segreterie scolastiche stanno organizzando le supplenze per l’anno 2025/26, seguendo la procedura di interpello prevista dall'OM n. 88/2024. Questa modalità sarà attivata una volta esaurite le graduatorie, quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare gli incarichi offerti. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali per conoscere i tempi e le modalità di selezione degli insegnanti supplenti.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici.

