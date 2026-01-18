Stato di preallerta meteo Schifani | Collaborazione per ridurre danni e disagi

In risposta all'allerta meteo in Sicilia, il presidente Schifani ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le istituzioni per ridurre danni e disagi. La Regione ha già attivato le strutture locali per affrontare l’ondata di maltempo prevista nelle prossime ore, assicurando una preparazione adeguata ai fenomeni più intensi. Un approccio coordinato è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e limitare gli effetti di condizioni meteorologiche avverse.

In vista dell’ondata di maltempo che colpirà la Sicilia a partire dalle prossime ore, la Regione ha attivato tutte le strutture sul territorio per una preparazione adeguata in previsione dei fenomeni più intensi. Un avviso di preallerta è stato diramato già nella giornata di ieri dalla Protezione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Forte maltempo in arrivo, la Protezione civile attiva lo stato di preallerta per i sindaci

La Protezione civile ha emesso un preallertamento per condizioni meteorologiche avverse, coinvolgendo i sindaci della Regione Siciliana. La comunicazione, affidata a Salvo Cocina, responsabile regionale, segnala un possibile peggioramento del tempo, richiedendo attenzione e preparazione delle misure di sicurezza. Questa fase di preallerta permette alle autorità locali di adottare le opportune precauzioni per limitare eventuali disagi e rischi per la popolazione.

