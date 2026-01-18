Cuba ha approvato recentemente piani e misure per la transizione allo stato di guerra, predisposti per essere attivati in situazioni di conflitto internazionale. La decisione, comunicata dai media ufficiali, mira a preparare il paese a eventuali emergenze di sicurezza, attraverso un quadro organizzativo e strategico specifico. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella definizione delle politiche di difesa e sicurezza nazionale del paese.

L’Avana. Cuba ha approvato piani e misure per la transizione allo stato di guerra, pensati per essere attivati in caso di conflitto con un altro Paese, come riportano i media ufficiali. La decisione è stata presa durante una riunione del Consiglio di difesa nazionale, organismo che riunisce i vertici militari e politici cubani, nel pieno delle tensioni con gli Stati Uniti d’America, in seguito alla cattura dell’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro. L’incontro ha avuto lo scopo di rafforzare la preparazione e la coesione del personale di vertice, secondo il comunicato diffuso, senza tuttavia fornire dettagli sulle misure operative. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Stato di guerra”. Cuba approva piani e misure per la transizione

Leggi anche: Decaro e Lobuono a Brindisi: i piani per porti, logistica e transizione energetica

Battaglie vicino Messico, Cuba e Taiwan: la misteriosa simulazione di guerra della Cina

Recenti esercitazioni militari della Cina, trasmesse dalla televisione statale, hanno evidenziato scenari di guerra che coinvolgono aree vicine a Messico, Cuba e Taiwan. Questi eventi, apparentemente simulazioni, sollevano interrogativi sulle strategie e le intenzioni dell’Esercito Popolare di Liberazione. In questo approfondimento, analizzeremo i dettagli di queste esercitazioni e il loro possibile significato nel contesto internazionale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Valencia sta vivendo una situazione difficile a livello di classifica e a livello economico e in queste ultime settimane Javi Guerra è stato avvicinato soprattutto da Sporting Lisbona e Porto. Però vi dico che Javi Guerra resta nel mirino di alcuni club italiani @Ma x.com

Lo Stato combatte contro le mafie una vera guerra, con caduti, vittime, eroi e vittorie. Anche la @regionepiemonte.official fa la sua parte, soprattutto contro la Ndrangheta che infiltra la nostra terra: dal sostegno ai comuni per il riutilizzo sociale degli immobili se - facebook.com facebook