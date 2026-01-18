Spettacolo | la nuova produzione di ' Carmen' porta al Verdi anche una mostra sui toreri

In occasione del 150° anniversario della prima rappresentazione, il Teatro Verdi presenta una nuova produzione di ‘Carmen’ di Georges Bizet. L’evento, realizzato in collaborazione tra vari teatri italiani, include anche una mostra dedicata ai toreri, offrendo un’esperienza culturale completa e articolata. Un appuntamento che unisce musica, arte e tradizione, valorizzando un capolavoro del repertorio operistico e il patrimonio storico legato alla narrazione.

La nuova produzione di ‘Carmen’ di Georges Bizet, in scena al Teatro Verdi, celebra il 150° anniversario della prima rappresentazione all’Opéra-Comique di Parigi. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione tra i teatri di Rovigo, Pisa, Padova, Treviso e la Fondazione Rete Lirica delle Marche, include anche una mostra dedicata ai toreri, arricchendo l’esperienza teatrale con approfondimenti storici e culturali. L’attrice Carmen di Marzo porta in scena lo spettacolo “Il Cuore Inverso” di Nando Vitali anche a Napoli

Il 16 gennaio, Carmen Di Marzo porta in scena a Napoli “Il Cuore Inverso”, monologo di Nando Vitali al Centro Congressi della Stazione Marittima. Lo spettacolo, dedicato alla memoria di Iole Mancini, ultima staffetta partigiana, affronta temi di storia e memoria attraverso un racconto attuale e riflessivo. Un’occasione per riflettere su valori e passato, in un contesto teatrale sobrio e rispettoso. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Rimini: torna agli Atti lo spettacolo ASPETTANDO Dr. F., la nuova produzione di Alcantara Teatro - la nuova produzione di Alcantara Teatro realizzata all’interno del progetto di ... chiamamicitta.it

