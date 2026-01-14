Roma Gasperini non fa drammi dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia | Ho visto tante cose buone quel calcio d’angolo ci lascia amareggiati… Poi parla così di Arena!

Da calcionews24.com 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’eliminazione della Roma dalla Coppa Italia per mano del Torino, Gian Piero Gasperini ha commentato l’andamento della partita. In un’intervista a Mediaset, l’allenatore ha evidenziato alcuni aspetti positivi, come le occasioni create, pur riconoscendo l’amarezza per il gol su calcio d’angolo. Ha inoltre espresso il suo pensiero su Arena, sottolineando l’importanza di mantenere la concentrazione nelle prossime sfide.

Roma, Gasperini ha parlato così dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino. Le sue dichiarazioni A Mediaset, Gian Piero Gasperini ha parlato così dopo l’eliminazione della Roma dalla Coppa Italia, in virtù della sconfitta per 3-2 contro il Torino. COSA NON HA FUNZIONATO – «Io ho visto tante cose buone, i ragazzi hanno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

roma gasperini non fa drammi dopo l8217eliminazione dalla coppa italia ho visto tante cose buone quel calcio d8217angolo ci lascia amareggiati8230 poi parla cos236 di arena

© Calcionews24.com - Roma, Gasperini non fa drammi dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia: «Ho visto tante cose buone, quel calcio d’angolo ci lascia amareggiati…». Poi parla così di Arena!

Leggi anche: Roma-Torino 2-3: il gol del baby Arena non basta, Gasperini eliminato dalla Coppa Italia

Leggi anche: “C’è stata una separazione perché era arrivato il momento di capire tante cose, poi ci siamo re-innamorati e ora ci sposiamo”: parla Vanessa Incontrada

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lecce-Roma, silenzio stampa di Gasperini post partita; L’Atalanta fa la festa a Gasperini. Roma al tappeto; Gasperini non può più aspettare, 20 milioni e affare fatto: Marotta beffato; Roma, Gasperini: Sassuolo gara insidiosa, tutto il campionato di A è così.

roma gasperini fa drammiRoma, Gasperini ha parlato così dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino. Le sue dichiarazioni - Le sue dichiarazioni A Mediaset, Gian Piero Gasperini ha parlato così dopo l’eliminazione della Roma dalla C ... calcionews24.com

roma gasperini fa drammiLe parole di Gasperini dopo Roma-Sassuolo - La prima gara casalinga del 2026 termina con una vittoria per 2- asroma.com

La Roma si affida a Gasperini per battere la Juve: sa già come si fa, i precedenti parlano chiaro - Già, perché se negli ultimi anni battere la Vecchia Signora si è rivelato piuttosto complicato, farlo nell'impianto bianconero ... tuttosport.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.