Questionario dell’Agenzia delle Entrate in arrivo meglio rispondere bene

Quando arriva una raccomandata da parte dell'Agenzia delle Entrate c'è sempre da preoccuparsi. E se ad arrivare è un questionario con relativa richiesta di informazioni e documenti, i timori crescono a dismisura. La prima domanda che ci si pone, a questo punto, è quali errori sono stati commessi? Le regole fiscali sono tante e lo sbaglio involontario è dietro l'angolo. Pragmaticamente poi ci si inizia a chiedere quanto tempo si ha a disposizione per rispondere alle domande e, soprattutto, cosa possa accadere nel caso in cui non si dovesse dare un seguito alla richiesta. Rispondiamo immediatamente a quest'ultima domanda: ignorare il questionario dell'Agenzia delle Entrate comporta una sanzione amministrativa che può costare cara.

