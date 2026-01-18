Recentemente, Belen Rodriguez ha condiviso sui social un’esperienza di malattia dopo il vaccino, suscitando reazioni. Il medico Matteo Bassetti ha risposto criticando il suo commento, sottolineando l’importanza di un’informazione responsabile. Questo scambio evidenzia come le testimonianze personali possano influenzare la percezione pubblica sulla salute e la vaccinazione, sottolineando il ruolo di comunicazione accurata e misurata nel dibattito pubblico.

Tre giorni a letto, febbre alta e tosse persistente. È da qui che nasce il botta e risposta tra Belen Rodriguez e Matteo Bassetti, esploso dopo un racconto affidato ai social dalla showgirl argentina e la successiva replica del medico all’ Adnkronos Salute. Rodriguez ha spiegato di aver appena superato una forma influenzale particolarmente intensa. “Ora mi sono ripresa, ma sono stata completamente ko, con 39 di febbre e tosse ”, ha raccontato ai suoi follower. Nel messaggio, però, ha aggiunto un’osservazione che ha attirato l’attenzione: “Molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così…”. Le parole di Belen fanno infuriare Bassetti: “Chi fa spettacolo si occupi di quello”

Belen sta male e fa arrabbiare Matteo Bassetti: "Si occupi di spettacolo, non di vaccini". Cosa è successo

Belen Rodriguez ha suscitato discussioni sui social, attirando l’attenzione di Matteo Bassetti, che le ha rivolto dure parole, invitandola a dedicarsi allo spettacolo e non ai vaccini. La vicenda nasce da un suo post, che ha generato reazioni contrastanti. In questo articolo, analizzeremo i dettagli di quanto accaduto e i motivi delle rispettive posizioni.

