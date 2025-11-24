Sommer Inter bocciatura pesante per lo svizzero dopo il derby | c’è questa critica

Il portiere dell' Inter, Yann Sommer, è finito nel mirino de La Gazzetta dello Sport dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, con una critica pesante sulla sua prestazione. Secondo il quotidiano, il portiere svizzero ha avuto una responsabilità diretta sul gol di Christian Pulisic, nato da un tiro non irresistibile di Saelemaekers. Il quotidiano ha dato a Sommer un voto di 4,5, sottolineando la sua indecisione e mancanza di reattività. Il giudizio di La Gazzetta dello Sport evidenzia come Sommer abbia avuto una gestione troppo passiva dei palloni, quasi come se sussurrasse preghiere affinché non gli arrivassero tiri pericolosi.

