Sofia Goggia senza infamia e senza lode in Super G | 6° posto a Tarvisio

Sofia Goggia si è classificata al sesto posto nel Super G di Tarvisio, in Friuli, un risultato che riflette un andamento stagionale altalenante. Dopo l’11° posto nella discesa precedente, la campionessa italiana ha commentato di trovare miglior feeling in questa disciplina. L’appuntamento di Tarvisio rappresenta una tappa importante nel circuito di Coppa del Mondo di sci alpino, offrendo spunti di riflessione sul percorso di Goggia nella stagione in corso.

“Visto l’andazzo della stagione forse mi sto trovando meglio in Super G”, aveva detto con un sorriso anche un po’ amaro Sofia Goggia dopo l’11° posto nella discesa di sabato a Tarvisio, in Friuli, in una delle tappe italiane della coppa del mondo di sci. E in effetti domenica 18 gennaio è andata meglio, visto che è arrivato un 6° posto che la stessa bergamasca ha definito comunque “senza infamia e senza lode”. leggi anche. Sci alpino A Tarvisio l’Italia esulta con Nicol Delago: altra giornata no per Sofia Goggia. Goggia veniva da due gare deludenti in discesa, visto che nel passato weekend aveva registrato solo un 17° posto a Zauchensee, pista con tante difficoltà anche climatiche, fermandosi a 180 punti nella classifica di specialità, in quinta posizione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Sofia Goggia consapevole: “Senza infamia e senza lode. Un errore mi è costato il podio”

Sofia Goggia conclude al sesto posto nel superG di Tarvisio, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Nonostante un errore le abbia impedito di raggiungere il podio, l’azzurra si posiziona al primo posto nella classifica di specialità. La sua prestazione dimostra consapevolezza e determinazione, evidenziando l’importanza di analizzare gli errori per migliorarsi ulteriormente.

