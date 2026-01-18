Sofia Goggia conclude al sesto posto nel superG di Tarvisio, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Nonostante un errore le abbia impedito di raggiungere il podio, l’azzurra si posiziona al primo posto nella classifica di specialità. La sua prestazione dimostra consapevolezza e determinazione, evidenziando l’importanza di analizzare gli errori per migliorarsi ulteriormente.

Sofia Goggia è sesta, quando sono scese le prime 30 atlete, nel superG femminile di Tarvisio, in Italia, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra, nonostante si fermi a due decimi dal podio, balza in testa alla classifica di specialità. Queste le sue parole ai microfoni di Rai 2 HD. L’ analisi della gara e dell’errore che le è costato il podio: “ Nel salto a metà pista, dopo il secondo intermedio, ho preso troppa direzione, sono andata troppo a sinistra, e quindi quell’errore sicuramente mi è costato il podio. Comunque in generale prova molto solida, mi sono anche divertita sciando “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Goggia consapevole: “Senza infamia e senza lode. Un errore mi è costato il podio”

