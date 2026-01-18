Slalom Wengen | McGrath e i norvegesi dominano la prima manche Vinatzer 15°

Nel primo slalom di Wengen, McGrath e i norvegesi si sono distinti dominando la prima manche, con Vinatzer al 15° posto. A metà gara, McGrath guida la classifica, seguito da Meillard, Kristoffersen, Braathen e Haugan. La seconda manche è in programma alle 13, promettendo ulteriori emozioni e cambiamenti nella classifica generale.

Come un anno fa, quando fu tripletta, la Norvegia è padrona della prima manche dello slalom di Wengen. In testa c'è Atle McGrath, poi altri 2 norvegesi tra i primi 5 (più Braathen, che corre per il Brasile) in una gara complicata per il tracciato e le condizioni della neve. Cinque dei primi 16 al via sono usciti, tra loro il rampante finlandese Hallberg e il francese Amiez. McGrath, partito con il 5, ha segnato un tempo di 52"89, 40 centesimi meglio di Meillard (Svi) e Kristoffersen, appaiati al secondo posto. Poi Pinheiro Braathen (a 50100) e Haugan (a 90100) completano il gruppo degli atleti con meno di un secondo di ritardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Slalom Wengen: McGrath e i norvegesi dominano la prima manche. Vinatzer 15° Leggi anche: Slalom di Gurgl, McGrath in testa dopo la prima manche. Riecco Vinatzer: 10° LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: McGrath davanti, Vinatzer per il riscatto

Segui in tempo reale lo slalom gigante di Wengen 2026, con McGrath in testa e Vinatzer alla ricerca di una buona prestazione. Aggiorna la diretta per gli ultimi sviluppi e i risultati aggiornati. La gara si svolge oggi, con partenze a partire dalle 10. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. «Con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ormai all’orizzonte, è fondamentale per me mettere insieme punti e ritrovare fiducia. » Alex Vinatzer oggi scenderà sulla pista Maennlichen di Wengen per il settimo slalom della stagione di Coppa del Mondo di sci alpi - facebook.com facebook Sci alpino, slalom maschile a Wengen: Vinatzer cerca il riscatto, dove vederlo in tv • Ultimo appuntamento oggi a Wengen dove sulla pista Maennlichen si tiene il settimo slalom stagionale maschile di Coppa del Mondo. Alex Vinatzer guida la squadra azzur… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.