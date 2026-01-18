Slalom Wengen | McGrath e i norvegesi dominano la prima manche Vinatzer 15°

Nel primo slalom di Wengen, McGrath e i norvegesi si sono distinti dominando la prima manche, con Vinatzer al 15° posto. A metà gara, McGrath guida la classifica, seguito da Meillard, Kristoffersen, Braathen e Haugan. La seconda manche è in programma alle 13, promettendo ulteriori emozioni e cambiamenti nella classifica generale.

Come un anno fa, quando fu tripletta, la Norvegia è padrona della prima manche dello slalom di Wengen. In testa c'è Atle McGrath, poi altri 2 norvegesi tra i primi 5 (più Braathen, che corre per il Brasile) in una gara complicata per il tracciato e le condizioni della neve. Cinque dei primi 16 al via sono usciti, tra loro il rampante finlandese Hallberg e il francese Amiez. McGrath, partito con il 5, ha segnato un tempo di 52"89, 40 centesimi meglio di Meillard (Svi) e Kristoffersen, appaiati al secondo posto. Poi Pinheiro Braathen (a 50100) e Haugan (a 90100) completano il gruppo degli atleti con meno di un secondo di ritardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

