Jannik Sinner affronta Gaston agli Australian Open | i precedenti risalgono ad un’altra fase della carriera

Jannik Sinner si prepara ad affrontare Gaston agli Australian Open, in un match che segna un momento importante della sua carriera. I precedenti tra i due risalgono a periodi diversi, riflettendo l’evoluzione del giocatore. Il sorteggio del tabellone maschile ha aperto la strada a Sinner verso un potenziale successo a Melbourne, un risultato che potrebbe rappresentare un traguardo significativo nel suo percorso professionale.

Il sorteggio del tabellone del singolare maschile degli Australian Open ha designato il percorso di Jannik Sinner verso la conquista di quella che rappresenterebbe una storica tripletta a Melbourne. Il detentore del titolo debutterà nel torneo contro Hugo Gaston, giocatore contro cui i precedenti risalgono ad un’altra fase della carriera. Il numero due del mondo inizia la difesa del titolo vinto lo scorso anno, nella finale contro Alexander Zverev, dalla sfida con il talentuoso francese, elemento che potrebbe creare qualche grattacapo perché giocatore capace di proporre un tennis fatto di tante variazioni che potrebbero togliere i riferimenti al ritmo del giocatore italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

