Suo figlio è stato arrestato per rapina dobbiamo controllare l' oro che ha in casa Finti carabinieri truffano anziana ma vengono arrestati

Anconatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Due uomini di 46 anni, della provincia di Napoli sono stati arrestati ieri sera a Torrette dai carabinieri e dalla polizia locale per truffa in concorso ai danni di una 83enne. I militari, mentre si trovavano nel quartiere di Torrette, hanno visto i due a bordo di un'automobile che era. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Suo Figlio 232 Stato