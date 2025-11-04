Suo figlio è stato arrestato per rapina dobbiamo controllare l' oro che ha in casa Finti carabinieri truffano anziana ma vengono arrestati
ANCONA – Due uomini di 46 anni, della provincia di Napoli sono stati arrestati ieri sera a Torrette dai carabinieri e dalla polizia locale per truffa in concorso ai danni di una 83enne. I militari, mentre si trovavano nel quartiere di Torrette, hanno visto i due a bordo di un'automobile che era. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Corriere della Sera. . «Quando l’ho visto è stato uno choc». La madre di un ragazzino di 15 anni, torturato da una baby gang durante la notte di Halloween, non riesce a smettere di pensare all’incubo che ha vissuto suo figlio. E ripete: «Voglio solo giustizia». S - facebook.com Vai su Facebook