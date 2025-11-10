Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "C'è da andare ad occupare uno spazio che si sta ogni giorno liberando, perché i leader di Pd, 5 Stelle e Avs hanno intonato la marcia funebre per il centrosinistra. Il centrosinistra non esiste più, esiste soltanto la sinistra". Così il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, parlando dal palco di Bari, per il comizio unitario dei leader del centrodestra in appoggio al candidato per la presidenza della regione, Luigi Lobuono. "In questa regione - prosegue - c'erano centinaia di migliaia di persone che votavano per la Democrazia cristiana, per il Partito Socialista e che in buona fede hanno anche votato magari per il Partito democratico, perché venivano dalla Margherita o perché erano convinti che fosse una sorta di partito socialdemocratico e che esistesse un centrosinistra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - C. destra: Tajani, 'diversi ma insieme da '94, centro solo con noi a sinistra non esiste più'