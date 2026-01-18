Si aggrava la situazione infortuni in casa Napoli

La situazione infortuni in casa Napoli si aggrava, influenzando le scelte di formazione e le prestazioni della squadra. Dopo tre pareggi consecutivi, il club torna alla vittoria, ma le assenze di alcuni giocatori chiave rappresentano un ostacolo. La gestione degli infortuni e il recupero dei giocatori saranno determinanti per il prosieguo della stagione. Restano da monitorare gli sviluppi e le strategie adottate dal tecnico.

Il Napoli torna alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi, ma Conte non può sorridere. Dal match del Maradona il tecnico azzurro vede l'infermeria aggravarsi con gli infortuni di Elmas, Politano e Rrahmani. "A scopo precauzionale, Neres non ha fatto parte della sfida con il Sassuolo per proseguire il suo percorso riabilitativo e sarà da valutare. Elmas è uscito ieri per dei giramenti di testa dovuti a uno stato influenzale, come raccontato da Stellini nel post partita. Saranno verificate in giornata le condizioni di Rrahmani, uscito nel secondo tempo per un problema alla parte posteriore della coscia sinistra e Politano, dolorante nel finale alla gamba destra, ma rimasto in campo nel recupero dopo che il Napoli aveva esaurito i cambi".

