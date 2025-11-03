Trump | Maduro ha i giorni contati si aggrava la situazione con il Venezuela

Thesocialpost.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Donald Trump ha rilasciato dichiarazioni che hanno generato confusione e dibattito sul possibile coinvolgimento degli Stati Uniti in un conflitto con il Venezuela. Durante un’intervista alla CBS, il leader americano ha cercato di ridimensionare le preoccupazioni di una guerra imminente contro la nazione sudamericana, ma al tempo stesso ha affermato che i giorni del presidente Nicolás Maduro sarebbero “contati”. Queste affermazioni arrivano in un contesto di crescente tensione internazionale, mentre Washington intensifica la propria presenza militare nei Caraibi e conduce operazioni contro presunte attività di narcotraffico nella regione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

trump maduro ha i giorni contati si aggrava la situazione con il venezuela

© Thesocialpost.it - Trump: “Maduro ha i giorni contati”, si aggrava la situazione con il Venezuela

