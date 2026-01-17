Domen Prevc si conferma protagonista nel salto con gli sci a Sapporo, dominando la competizione. La gara ha visto la partecipazione di atleti di Giappone, Austria e Norvegia, ma nessuno è riuscito a mettere in discussione la sua leadership. Con una prestazione solida e costante, Prevc ha dimostrato ancora una volta la sua competitività nel panorama internazionale.

Davanti a tutti un uomo sloveno. Dietro tre veri e propri blocchi: Giapopne, Austria, Norvegia. Ma nessuno di loro esprime il vincitore, perché questo ruolo appartiene a uno, Domen Prevc. Lo sloveno, per una volta non vincitore della prima serie, da stanga 21 s’inventa un secondo salto clamoroso, ben oltre l’HS, a 141 metri per 155.7 punti. Di fatto, concorrenza demolita a quota 285.7. Alle sue spalle tre giapponesi nei primi cinque. Rispettivamente, guadagnano il podio Naoki Nakamura e Ren Nikaido, capaci di rimontare dalla quarta e ottava posizione. L’uno chiude a 263.6, l’altro a 257.6. Giù dal podio, invece, ci scende Jan Hoerl, che aveva vinto con 136 metri e 131. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci: Domen Prevc di larga misura anche a Sapporo, giapponesi e austriaci senza scampo

Leggi anche: Salto con gli sci, Domen Prevc trionfa anche a Engelberg e centra la quinta vittoria di fila

Leggi anche: Salto con gli sci: Domen Prevc non si ferma più, sua anche Klingenthal senz’appello

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

E' festa slovena anche a Zakopane con un super Anze Lanisek, a Ljubno altro bis per Nika Prevc; Salto con gli sci - Coppa del Mondo, Ryoyu Kobayashi guida le qualifiche nell'individuale HS137 di Sapporo, ventiquattresimo Giovanni Bresadola; Salto con gli sci: Ryoyu Kobayashi svetta in qualificazione a Sapporo, avanti Bresadola e Insam; Allo sloveno Prevc l'Aquila d'Oro 2026.

Salto con gli sci: Domen Prevc di larga misura anche a Sapporo, giapponesi e austriaci senza scampo - Ma nessuno di loro esprime il vincitore, perché questo ... oasport.it