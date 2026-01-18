Ruba in un negozio viene rincorso e prende a pugni il responsabile dell' esercizio
I carabinieri di Terracina hanno arrestato un uomo di 30 anni, responsabile di aver tentato di sottrarre merce da un negozio, reagendo con violenza al tentativo di fermarlo. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nella tarda serata di ieri, garantendo la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme. L’indagato è stato portato in caserma per le procedure di rito.
L'intervento dei carabinieri ha permesso di individuare e bloccare l’indagato a poca distanza dal luogo dell’evento, recuperando la refurtiva I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Terracina hanno arrestato, nella tarda serata di ieri, un trentenne del luogo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato condotto in carcere per il reato di rapina impropria. I carabinieri sono intervenuti, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 N.U.E., presso un’attività commerciale del luogo, dove poco prima l’indagato si era impossessato furtivamente di alcuni generi alimentari, per poi darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: 22enne incensurato ruba vestiti in un negozio a Gallarate e prende a pugni un dipendente
Leggi anche: Ruba in casa dell’attrice di The New Pope a Testaccio e poi prende a calci e pugni i carabinieri: arrestato
Sora – Ruba piante di ulivo in un negozio: incastrato e denunciato 68enne | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | - facebook.com facebook
Ruba petardi e aggredisce titolare negozio, arrestato 15enne | Denunciato complice 16enne #tuttoggi #Cronaca #Perugia | x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.