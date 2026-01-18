Ruba in un negozio viene rincorso e prende a pugni il responsabile dell' esercizio

I carabinieri di Terracina hanno arrestato un uomo di 30 anni, responsabile di aver tentato di sottrarre merce da un negozio, reagendo con violenza al tentativo di fermarlo. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nella tarda serata di ieri, garantendo la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme. L’indagato è stato portato in caserma per le procedure di rito.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.