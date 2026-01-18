Roversi scatto da Parigi | Molto più di una scuola il Mordani è un’istituzione

Paolo Roversi, noto fotografo di moda ravennate, ha recentemente commentato il trasferimento del liceo Mordani, definendolo “molto più di una scuola, un’istituzione”. La discussione sul futuro di questa scuola storica si è estesa oltre i confini locali, coinvolgendo anche Parigi, dove Roversi vive e lavora. Un tema che suscita attenzione e riflessioni sulla continuità e il valore delle istituzioni educative nel tempo.

La querelle sul trasferimento del Mordani oltrepassa i confini della città e anche del paese per arrivare a Parigi, dove da sempre vive Paolo Roversi, ravennate e tra i più celebri fotografi di moda al mondo. "Mi è capitato di vedere la fotografia di una bambina con un cartello con su scritto ‘Il Mordani non si tocca’ – spiega – e ho pensato che avesse ragione". "Non si tratta solo di una scuola – continua – ma di un’istituzione, sarebbe come chiudere o trasferire la Tomba di Dante". Lo dice sorridendo, con toni pacati, e subito nella mente si affolla una miriade di ricordi legati alla sua infanzia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

