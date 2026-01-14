Scuola in seicento firmano la petizione per il Mordani Ma la Giunta tira dritto sul trasloco

Seicento cittadini di Ravenna hanno firmato una petizione per sospendere il trasloco della scuola elementare Mordani, chiedendo un confronto più approfondito con la comunità scolastica. La Giunta comunale, tuttavia, sembra proseguire sulla propria strada senza modifiche alla decisione. La questione rimane aperta, evidenziando l’importanza di ascoltare le esigenze della comunità educativa locale.

Sono 600 i ravennati che hanno firmato la petizione per sospendere il trasloco della scuola elementare Mordani e aprire un confronto vero con la comunità scolastica. Ma la giunta comunale resta "convinta di portare avanti la nostra decisione" e dovrebbe presentare il progetto definitivo entro il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Trasloco della scuola Damiano al Mordani, LpRa-Lega: "Situazione pasticciata, c'erano altre soluzioni"

Leggi anche: L’Ue tira dritto sul sequestro dei fondi russi, ma rischia il salto nel buio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Educazione sessuo-affettiva a scuola, diecimila firme per la petizione degli psicologi. “Richiesta chiara di ascolto” - org per introdurre programmi scientifici di educazione sessuo- tecnicadellascuola.it

10mila firme per la petizione per l'educazione sessuo-affettiva a scuola - affettiva in tutte le scuole, ha raggiunto e superato le 10mila firme. ansa.it