Rosanna Lemma la voce che canta la perla interiore

Rosanna Lemma, nata nel 1967, è insegnante di Hatha Yoga secondo il metodo MES e fisioterapista. La sua esperienza professionale si basa sull’armonizzazione tra cura del corpo e attenzione all’ascolto interiore, offrendo un approccio equilibrato e rispettoso del benessere globale. Con un percorso che unisce pratiche terapeutiche e spirituali, Lemma guida verso una ricerca di armonia tra mente e corpo.

Rosanna Lemma, classe 1967, insegnante di Hatha Yoga secondo il metodo MES e fisioterapista, unisce da sempre cura del corpo e ascolto profondo dell'anima. La scrittura poetica è il luogo in cui questa ricerca prende forma e voce. Ha pubblicato due raccolte di poesie con l'editore De Frede: La donna che volevo essere (2024) e L'eco del passato (2025), opere che hanno ricevuto attenzione e riconoscimenti nel panorama letterario contemporaneo. Tra i numerosi premi, spicca la vittoria al concorso 2024 "Donna sopra le righe", promosso dall'associazione IoSempreDonna. Nel testo Canto, Rosanna Lemma racconta la difficoltà di "esserci" nella vita, il senso di smarrimento e, insieme, il bisogno urgente di trovare una strada autentica.

