Due arresti e una denuncia per spaccio di droga | decisivo il fiuto del cane Ron

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi di Palermo contro il traffico di droga. In due distinte operazioni, i militari hanno arrestato due palermitani di 45 e 59 anni - entrambi con precedenti - e denunciato in stato di libertà una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

