Gasperini | Avete visto Milan-Pisa? Ogni partita in Serie A è davvero difficile

Pianetamilan.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa parlando del Milan di Allegri contro il Pisa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

gasperini avete visto milan pisa ogni partita in serie a 232 davvero difficile

© Pianetamilan.it - Gasperini: “Avete visto Milan-Pisa? Ogni partita in Serie A è davvero difficile”

Approfondisci con queste news

gasperini avete visto milanRoma, Gasperini: "Serie A tosta. Avete visto il Milan? Nessuno avrà tanta continuità" - Meglio iniziare a capire che non sarà facile avere grande continuità. Secondo milannews.it

gasperini avete visto milanGasperini e le dichiarazioni di Dybala dopo il Plzen: "La parola 'mosci' non esiste". Su Ferguson... - La Roma d i Gian Piero Gasperini farà visita al Sassuolo domenica (ore 15:00) per tornare a vincere dopo le ultime due sconfitte tra campionato ed Europa League. Da tuttosport.com

gasperini avete visto milanBotta e risposta Dybala – Gasperini: cosa è successo a Trigoria - L’attaccante e l’allenatore della Roma hanno dato una lettura diversa alla prestazione contro il Viktoria Plzen ... Secondo asromalive.it

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Avete Visto Milan