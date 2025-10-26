Gasperini | Avete visto Milan-Pisa? Ogni partita in Serie A è davvero difficile

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa parlando del Milan di Allegri contro il Pisa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gasperini: “Avete visto Milan-Pisa? Ogni partita in Serie A è davvero difficile”

Approfondisci con queste news

ROMA, 1 GOAL IN DUE ATTACCANTI La situazione in attacco preoccupa Gasperini: Dovbyk e Ferguson, insieme, hanno messo a segno appena un goal nelle prime sette giornate di Serie A. Voi chi avete preso dei due? #fantamaster #ferguson #dovb - facebook.com Vai su Facebook

#Gasperini ai tifosi dell’Atalanta: “Non vi ho salutato per paura di essere frainteso. Mi avete regalato felicità” https://romanews.eu/gasperini-ai-tifosi-dellatalanta-non-vi-ho-salutato-per-paura-di-essere-frainteso-mi-avete-regalato-felicita/… #ASRoma #Rom - X Vai su X

Roma, Gasperini: "Serie A tosta. Avete visto il Milan? Nessuno avrà tanta continuità" - Meglio iniziare a capire che non sarà facile avere grande continuità. Secondo milannews.it

Gasperini e le dichiarazioni di Dybala dopo il Plzen: "La parola 'mosci' non esiste". Su Ferguson... - La Roma d i Gian Piero Gasperini farà visita al Sassuolo domenica (ore 15:00) per tornare a vincere dopo le ultime due sconfitte tra campionato ed Europa League. Da tuttosport.com

Botta e risposta Dybala – Gasperini: cosa è successo a Trigoria - L’attaccante e l’allenatore della Roma hanno dato una lettura diversa alla prestazione contro il Viktoria Plzen ... Secondo asromalive.it