Riapre il cinema teatro di Oppido Mamertina Versace | Restituito un tempio della cultura

Il cinema-teatro di Oppido Mamertina riapre dopo interventi di ristrutturazione, grazie alla collaborazione tra Città Metropolitana, Comune e l’associazione Valle delle Saline. Un ritorno importante per la comunità locale, che potrà nuovamente fruire di uno spazio dedicato alla cultura e all’aggregazione. La riapertura segna il recupero di un patrimonio culturale, rafforzando il ruolo di Oppido come centro di attività artistica e sociale.

Riapre il cinema-teatro di Oppido Mamertina, un obiettivo raggiunto grazie alla sinergia tra Città Metropolitana e Comune di Oppido, anche in collaborazione con l’associazione Valle delle Saline, di cui fanno parte la banda municipale, l’orchestra dei fiati Richichi, il coro polifonico Maria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Dopo anni di chiusura, il Cinema Teatro delle Palme di Villabate riapre le sue porte, riportando al centro della comunità un luogo di cultura e tradizione. Il sindaco annuncia con entusiasmo il ritorno di questo simbolo storico, pronto a ospitare eventi, proiezioni e incontri, rafforzando il legame tra passato e presente. Un nuovo inizio che rinnova l’impegno di Villabate nella promozione della cultura e della partecipazione collettiva.

