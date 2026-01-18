Riapre il cinema teatro di Oppido Mamertina Versace | Restituito un tempio della cultura

Il cinema-teatro di Oppido Mamertina riapre dopo interventi di ristrutturazione, grazie alla collaborazione tra Città Metropolitana, Comune e l’associazione Valle delle Saline. Un ritorno importante per la comunità locale, che potrà nuovamente fruire di uno spazio dedicato alla cultura e all’aggregazione. La riapertura segna il recupero di un patrimonio culturale, rafforzando il ruolo di Oppido come centro di attività artistica e sociale.

Riapre il cinema-teatro di Oppido Mamertina, un obiettivo raggiunto grazie alla sinergia tra Città Metropolitana e Comune di Oppido, anche in collaborazione con l’associazione Valle delle Saline, di cui fanno parte la banda municipale, l’orchestra dei fiati Richichi, il coro polifonico Maria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Riapre il Teatro Principe, ultimo tempio della boxe milanese. Grande attesa per Aouina e Lenzi Villabate, riapre il Cinema teatro della Palme: ospite d’onore il regista Giuseppe Tornatore

Dopo anni di chiusura, il Cinema Teatro delle Palme di Villabate riapre le sue porte, riportando al centro della comunità un luogo di cultura e tradizione. Il sindaco annuncia con entusiasmo il ritorno di questo simbolo storico, pronto a ospitare eventi, proiezioni e incontri, rafforzando il legame tra passato e presente. Un nuovo inizio che rinnova l’impegno di Villabate nella promozione della cultura e della partecipazione collettiva. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Circuito Cinema. . Il Cinema Fossolo di Bologna riapre. Dal 22 gennaio torniamo in sala. Ripartiamo con #SentimentalValue perché racconta ciò in cui crediamo: il cinema è un gesto d’amore condiviso, un film che parla di valore, legami, presenza. Un - facebook.com facebook

