Rep come repulisti L’unica traccia è una firma a un articolo su Craxi

In questo articolo si analizza il modo in cui la storia di Craxi è stata rappresentata, evidenziando come anche figure di rilievo siano state influenzate dai cambiamenti nell’informazione. La narrazione si concentra sul percorso espositivo, che sorprendentemente omette ogni riferimento ai trascorsi dell’ex leader, sottolineando l’importanza di un’analisi critica e accurata delle fonti e delle interpretazioni storiche.

Anche lui, alla fine, è stato vinto dai partigiani dell'informazione. Nel percorso espositivo nemmeno una foto dei suoi trascorsi. Giampaolo Pansa è morto e a Repubblic a nessuno lo ricorderà. Alla mostra dedicata ai 50 anni del quotidiano romano neanche una foto, neanche un ritaglio, neanche una riga dedicata a uno degli uomini più importanti della storia di Repubblica. Anni di prime pagine, anni di lavoro per il quotidiano fondato nel 1976 da Eugenio Scalfari.

