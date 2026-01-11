Referendum giustizia Anm e Cgil | la menzogna come metodo

Il dibattito sui referendum sulla giustizia è caratterizzato da accuse e disinformazione, con l’ANM e la CGIL coinvolte in una campagna che, secondo alcuni, si basa su menzogne. Questa strategia, che sembra sfociare in una forma di discredito, mette in luce tensioni politiche e divergenze rispetto ai valori storici delle organizzazioni coinvolte. È importante analizzare con attenzione i fatti e le posizioni, mantenendo un approccio critico e obiettivo.

La campagna referendaria del Comitato del No si è aperta con le bugie e continua con le fandonie. L’uso sistematico della menzogna da parte dell’Associazione nazionale magistrati e del più importante sindacato è un fatto grave, è una strategia di sfascio che non fa parte della storia della Cgil (come racconta Lodovico Festa sul nostro giornale) e conferma la deviazione politica dell’Anm. Libero per primo ha denunciato questa pericolosa intossicazione del dibattito, ma la cagnara della “disinformatia” della sinistra sulla riforma della giustizia prosegue, nell’indifferenza del giornalismo che si guarda l’ombelico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum giustizia, Anm e Cgil: la menzogna come metodo Leggi anche: Referendum giustizia, il procuratore Capoccia: "Anm peggio della Cgil" Leggi anche: La campagna referendaria dell’Anm ha un metodo chiaro: la menzogna Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. REFERENDUM GIUSTIZIA: IL COMITATO SOCIETÀ CIVILE PER IL NO LANCIA LA CAMPAGNA IL 10 GENNAIO E SOSTIENE LA RACCOLTA FIRME; Via alla campagna per il No al Referendum costituzionale sulla giustizia; Referendum sulla Giustizia, al via la campagna per il No; Capoccia (procuratore di Lecce): «Riforma della Giustizia, voto Sì: questa Anm fa politica, peggio della Cgil». Referendum,Landini-Centrosinistra-Anm aprono campagna no: "Governo attacca Costituzione" - Si è di fatto aperta la campagna referendaria per il no alla riforma costituzionale del Governo approvata a ... notizie.tiscali.it

Referendum sulla giustizia: presentato il comitato provinciale per il No alla riforma Nordio - Costituito ad Alessandria il Comitato provinciale per il no al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. giornale7.it

Referendum Giustizia, Enzo Maraio (Psi): "Votiamo si per non consegnare garantismo alla Destra" #REFERENDUMGIUSTIZIA #riformagiustizia #referendum #avantipsi #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/referendum-giustizia-enzo-maraio-psi-votia - facebook.com facebook

Chiariamo alcune cose sulla riforma della giustizia di Nordio e sul referendum. 1. No, il delitto di Garlasco, il caso della famiglia del Bosco e tutte le altre cronache giudiziarie di cui alcune tv discutono insistentemente non c’entrano nulla con la riforma Nordio. x.com

