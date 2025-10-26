Reati contro il patrimonio e la persona arrestato un ricercato Trovato in una struttura ricettiva

Gli agenti della Volante dell'Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico di Ravenna ha arrestato nella notte tra sabato e domenica un cittadino italiano in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo, rintracciato in una struttura ricettiva, è accusato di reati contro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il ghanese fermato a Montecchio aveva vari precedenti per stupefacenti e reati contro il patrimonio. Due denunciati a Vicenza - facebook.com Vai su Facebook

Due avvisi orali del Questore di Terni nei confronti di soggetti con gravi precedenti penali - Due avvisi orali del Questore di Terni nei confronti di soggetti con gravi precedenti penali Il Questore della Provincia di Terni, Michele Abenante, ha emesso due avvisi orali nei confronti di altrett ... Come scrive newtuscia.it

Trovato con la cocaina in auto: arrestato a Priolo - L’uomo, con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato fermato sulla strada provinciale 25 e, a seguito di perquisizione, è stato trovato in ... Segnala siracusanews.it

Reati contro il patrimonio e non solo: condannato a quattro anni - Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Cervaro hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni del luogo, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine emesso dalla Procura della R ... Lo riporta ciociariaoggi.it