Raid in Ucraina morta 20enne a Kharkiv

Un attacco con un drone ha causato la morte di una donna di 20 anni a Kharkiv, in Ucraina. Secondo il sindaco Igor Terekhov, l’incidente è avvenuto su una residenza della città. La situazione rimane critica e le autorità continuano a monitorare gli sviluppi nella regione. Questo episodio evidenzia la persistenza di conflitti armati e le conseguenze per le popolazioni locali.

