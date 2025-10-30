Controlli a raffica contro lo spaccio Multata una struttura ricettiva

Lanazione.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli straordinari eseguiti a tappeto nelle ’zone calde’ della microcriminalità, che ha interessato diverse aree cittadine. A scendere in campo sono state le pattuglie della polizia di Stato dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, della Squadra amministrativa e di sicurezza, coadiuvate da equipaggi aggiuntivi del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze. In particolare l’attenzione della raffica di controlli, in accordo con la Prefettura di Prato, si è concentrata su quelle aree ritenute "sensibili" al fine di prevenire e reprimere condotte criminose, quali la cosiddetta "area di spaccio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

