Quindicimila persone hanno partecipato alla 27^ edizione della Corsa di Miguel Ecco chi ha vinto

Alla 27ª edizione della Corsa di Miguel hanno partecipato oltre quindicimila persone. La manifestazione, dedicata all’atleta e poeta argentino Miguel Benancio Sanchez, ricorda le vittime della dittatura militare in Argentina. La gara di 10 km rappresenta un momento di solidarietà e memoria, coinvolgendo appassionati di corsa e cittadini in un evento che unisce sport e impegno civile. Ecco i nomi dei vincitori di questa edizione.

Alla 27ª edizione della Corsa di Miguel hanno preso parte circa quindicimila runner. La competizione, che si svolge sui 10 km, rende omaggio a Miguel Benancio Sanchez, atleta e poeta argentino scomparso durante la dittatura militare. L'evento coinvolge appassionati e sostenitori, mantenendo vivo il ricordo di una figura simbolica e della memoria storica del paese. Ecco i vincitori di questa edizione.

