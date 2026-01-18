Quindicimila partsone hanno partecipato alla 27^ edizione della Corsa di Miguel Ecco chi ha vinto

Alla 27ª edizione della Corsa di Miguel hanno preso parte circa quindicimila runner. La competizione, che si svolge sui 10 km, rende omaggio a Miguel Benancio Sanchez, atleta e poeta argentino scomparso durante la dittatura militare. L’evento coinvolge appassionati e sostenitori, mantenendo vivo il ricordo di una figura simbolica e della memoria storica del paese. Ecco i vincitori di questa edizione.

La 27^ edizione è andata in scena a Roma domenica 18 gennaio, con la classica conclusione all'interno dello stadio Olimpico. Quindicimila i partecipanti, in una giornata nuvolosa ma non particolarmente fredda. L'edizione del 2026 è stata dedicata a Giorgio Lo Giudice, giornalista sportivo scomparso il 4 giugno scorso, tra gli ideatori dell'iniziativa podistica che ogni anno chiama a raccolta atleti provetti, amatoriali, studenti e famiglie, che possono cimentarsi anche nella passeggiata di 3 km. La classifica generale è stata vinta da Giuseppe Cerretana, atleta dell'Aeronautica Militare, che ha tagliato il traguardo in 29'31". 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Tale e Quale Show 2025, chi ha vinto l'edizione? Ecco la classifica finale Leggi anche: La corsa dei fedelissimi dell'ex governatore Emiliano: chi ha vinto e chi ha perso

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.