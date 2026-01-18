Quel Matto di Lodo Guenzi | La risata che apre la mente
Un grande classico del teatro civile italiano torna a interrogare il presente. "Morte accidentale di un anarchico" di Dario Fo e Franca Rame approda a La Città del Teatro di Cascina con una doppia replica il 23 e 24 gennaio alle ore 21. Lo spettacolo, prodotto da Infinito Teatro, NidodiragnoCMC, in coproduzione con Teatro Carcano e Fondazione Sipario Toscana, e diretto da Giorgio Gallione, vede protagonista il cantautore Lodo Guenzi nel ruolo del Matto, figura centrale e detonatore comico-politico della vicenda, capace di raccogliere l’eredità del teatro di Fo con uno sguardo inedito e contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
