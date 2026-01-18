Quattro ristoranti l’assessore Biselli | Fiumicino sinonimo di eccellenza la cucina del nostro litorale parla a tutta Italia

Il Comune di Fiumicino si distingue nel panorama gastronomico italiano, grazie a quattro ristoranti del territorio, tra Passoscuro e Fregene, riconosciuti dal programma televisivo “Quattro ristoranti” con Alessandro Borghese. L’assessore Biselli sottolinea come questa affermazione sia un punto di orgoglio, confermando il ruolo di Fiumicino come eccellenza culinaria che rappresenta il litorale romano e l’intera Italia.

Fiumicino, 18 gennaio 2025 – ll Comune di Fiumicino è orgoglioso del riconoscimento ottenuto come eccellenza della cucina italiana, grazie alla presenza di tre delle quattro realtà ristorative del litorale romano, di Passoscuro e Fregene, selezionate dal celebre programma televisivo Quattro ristoranti, con Alessandro Borghese. Le strutture hanno rappresentato il meglio del patrimonio gastronomico e marinaro della nostra costa, distinguendosi per creatività e attenzione alla qualità delle materie prime. L’Assessore alle attività Produttive, Raffaello Biselli, esprime i più sentiti complimenti ai ristoratori, ai loro team e a tutti gli operatori del settore per la capacità di raccontare con passione e professionalità il territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Quattro ristoranti sul litorale romano, colpo di scena di Borghese: Coco Loco conquista la vittoria

Sul litorale romano, quattro ristoranti si sfidano in una puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. La competizione si distingue per colpi di scena e momenti di confronto, offrendo uno sguardo autentico sulla scena gastronomica locale. Tra i protagonisti, Coco Loco si aggiudica la vittoria, evidenziando le peculiarità e le sfide di questa zona di mare. Un episodio che approfondisce le caratteristiche e le storie dei ristoranti del territorio.

“Quattro ristoranti” sul litorale romano, colpo di scena di Borghese: Cocco Loco conquista la vittoria

Nel contesto del litorale romano, la puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti si distingue per la sua narrazione di un territorio ricco di locali e tradizioni. Con una gara avvincente e ricca di sorprese, questa trasmissione mette in luce le peculiarità di diverse realtà ristorative, offrendo uno sguardo autentico sul panorama gastronomico locale e sulle storie che lo rendono unico.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Alessio Scutari racconta l’esperienza di “Quattro Ristoranti” - facebook.com facebook