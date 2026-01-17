Quattro ristoranti sul litorale romano colpo di scena di Borghese | Coco Loco conquista la vittoria

Sul litorale romano, quattro ristoranti si sfidano in una puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. La competizione si distingue per colpi di scena e momenti di confronto, offrendo uno sguardo autentico sulla scena gastronomica locale. Tra i protagonisti, Coco Loco si aggiudica la vittoria, evidenziando le peculiarità e le sfide di questa zona di mare. Un episodio che approfondisce le caratteristiche e le storie dei ristoranti del territorio.

Il litorale romano finisce sotto i riflettori di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e lo fa con una puntata combattuta, ricca di colpi di scena e capace di raccontare molto più di una semplice gara tra locali. Da Ladispoli a Passoscuro, passando per Fregene, la sfida ha messo in scena cucine diverse ma unite da un filo comune: il legame con il mare, la centralità della materia prima e una tradizione gastronomica che continua a rinnovarsi senza perdere identità. Un confronto serrato, deciso solo all'ultimo dai voti di Alessandro Borghese, che ha trasformato la puntata in un racconto corale sulla qualità e sulla vitalità della ristorazione della costa laziale.

SKY * “ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI“: «APPUNTAMENTO SUL LITORALE ROMANO CON“ COCCOLOCO SPIAGGIA E CUCINA“ / “GOTHA BEACH“ / “BRASILIA PASSOSCURO“ / “IL ... - Domenica 18 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la quinta tappa del ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti esce dal centro della ... agenziagiornalisticaopinione.it

Alessandro Borghese, '4 ristoranti' si sposta sul litorale romano - Piedi nella sabbia e profumo di vongole e telline al centro della puntata di domenica 18 gennaio. msn.com

