Quarantesima edizione del Mototrip – Città di Terni | il CityTrip al PalaTerni con tante iniziative

In occasione del 40° anniversario del Mototrip – Città di Terni, che si svolgerà dal 23 al 25 gennaio 2026, gli amici del Motoclub Racing Terni allestiranno il CityTrip presso il PalaTerni, con stand e un’area dinamica. Qui saranno organizzati dei corsi “primi passi” per bambini dai 7 agli 11 anni alla loro prima esperienza in moto, con moto e protezioni offerte dal club e dal Comitato Regionale della Federazione Motociclistica Italiana. Per i bambini “più esperti”, da 7 a 14 anni dotati di moto propria, sarà invece preparato un fettucciato dello sviluppo lineare di circa 1500 metri (adiacente al PalaTerni), dove i ragazzi potranno fare attività di allenamento (Hobby sport Young). 🔗 Leggi su Ternitoday.it

