Santa Lucia arriva in città con tante iniziative speciali per le famiglie

Da domani, 6 dicembre, al 14 dicembre il Comune di Bergamo offrirà un ricco programma pensato per coinvolgere i più piccoli e valorizzare il patrimonio culturale cittadino.

