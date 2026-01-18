quanto ha incassato lo stato nel 2025 grazie alle tasse

Nel periodo gennaio-novembre 2025, il Dipartimento delle Finanze ha registrato un incasso di 530 miliardi di euro in entrate tributarie. Questo dato riflette le entrate fiscali dello Stato italiano nel corso dell’anno, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione fiscale e sulla capacità di riscossione delle imposte. Un'analisi dettagliata può aiutare a comprendere l’andamento delle finanze pubbliche e le priorità di investimento future.

Secondo i dati aggiornati el Dipartimento delle Finanze, nel periodo gennaio-novembre 2025, lo Stato italiano ha incassato, in entrate tributarie, 530.587 milioni di euro, 11.258 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2024, pari a una crescita del 2,2%. Analizzando però i numeri nel dettaglio, la dinamica è stata diversa per imposte dirette e imposte indirette. Quanto ha incassato lo Stato nel 2025 di imposte. Nel 2025 c’è stato un aumento delle imposte dirette, pari a 1.485 milioni di euro, ovvero al +0,5%. Queste, nel periodo in esame, hanno raggiunto quota 294.825 milioni di euro. Le imposte indirette, invece, hanno raggiunto i 235. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

