Nel periodo gennaio-ottobre 2025 le entrate tributarie erariali hanno raggiunto 471,63 miliardi di euro, registrando un incremento di 9,34 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2024. L’aumento, pari al +2%, emerge dal Bollettino delle Entrate Tributarie pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il dato conferma una crescita complessiva, trainata in modo particolare dalle imposte indirette. Il risultato considera le entrate accertate secondo il criterio della competenza giuridica e comprende sia il gettito delle imposte dirette sia quello delle imposte indirette. Imposte dirette, incremento moderato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tasse, lo Stato ha incassato 471,63 miliardi di euro nei primi 10 mesi dell’anno