Quali sono le specie di tartarughe di terra più comuni | quanto crescono e come riconoscere le testuggini

Le tartarughe di terra sono animali diffusi in diverse zone e specie. Questa breve guida illustra le varietà più comuni, descrivendo le dimensioni raggiunte, i principali segni distintivi e l’importanza della tutela. Conoscere le caratteristiche delle testuggini permette di riconoscerle e di rispettare il loro ruolo nell’ecosistema, contribuendo alla loro conservazione e protezione.

Breve guida alle tartarughe di terra più comuni: quali specie sono più diffuse, quanto crescono, come riconoscerle e perché sono animali protetti e da rispettare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Esistono farfalle velenose? Come riconoscerle e quali sono le specie più comuni

Petrolchimico, esplosivi, pesticidi: quali sono le aziende più "pericolose" e quanto sono sorvegliate

L'articolo analizza le aziende petrolchimiche, produttrici di esplosivi e pesticidi, evidenziando i rischi associati e i livelli di sorveglianza. La situazione in Romagna, regione particolarmente colpita da eventi improvvisi e dannosi, mette in luce l'importanza di monitorare attentamente queste attività industriali e di valutare i potenziali pericoli per l'ambiente e la salute pubblica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

In un solo anno sono diverse centinaia le specie animali scoperte dalla scienza, tra queste insetti, mammiferi, uccelli e serpenti rarissimi - facebook.com facebook