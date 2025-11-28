Esistono farfalle velenose? Come riconoscerle e quali sono le specie più comuni

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molte farfalle sono velenose, come la famosa monarca. I colori brillanti e appariscenti servono proprio a segnalare la tossicità e a non essere mangiate, anche se a volte li "indossano" anche specie innocue proprio per ingannare i predatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

