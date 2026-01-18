Pronostico e quote per il match tra Nuno Borges e Felix Auger Aliassime agli Australian Open 2026, in programma il 19 gennaio alle 01:00 CET sulla John Cain Arena. Il confronto vede il canadese, reduce da un buon avvio nel 2026, affrontare il portoghese nel primo turno di uno dei tornei più importanti del circuito. Di seguito, analisi e previsioni sulla sfida.

Nuno Borges e Felix Auger Aliassime saranno i primi a scendere in campo sulla John Cain Arena. Il canadese è tornato in azione nel 2026 giocando una United Cup senza infamia e senza lode dopo aver chiuso bene il 2025, con le semifinali delle ATP Finals perse contro Alcaraz e la finale del Masters 1000. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Nuno Borges – Felix Auger Aliassime, Australian Open 19-01-2026 01:00 CET

Pronostico e quote Marin Cilic – Nuno Borges, Hong Kong 07-01-2026

Il 7 gennaio 2026, Marin Cilic e Nuno Borges si sfideranno sul campo numero 1 a Hong Kong, in un match che si svolgerà intorno alle 8 del mattino in Italia. Di seguito, le previsioni e le quote per questa partita, analizzando le rispettive performance e le possibilità di vittoria di ciascun giocatore.

Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Andrey Rublev, Australian Open 19-01-2026

Il 19 gennaio 2026, Matteo Arnaldi affronterà Andrey Rublev negli ottavi di finale degli Australian Open, con il match previsto sulla Kia Arena tra le 2 e le 3 di lunedì mattina, ora italiana. In questo articolo troverai il pronostico, le quote e le analisi sulla partita, per aiutarti a comprendere le potenzialità di entrambi i giocatori in questa sfida del primo Slam della stagione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Scusate il Pronostico, il podcast di Huddle Magazine dedicato ai pronostici delle partite NFL basandoci sulle quote dei bookmaker. x.com

Il pronostico del mercato sulle scommesse di Verona-Lazio: quote particolari e analisi della sfida del Bentegodi... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Verona #VeronaLazio #SerieA #SerieAEnilive #quote #pronostici #scommesse - facebook.com facebook