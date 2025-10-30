Addio a cinque tigli e un pioppo nel cortile del Palazzo Ducale
Cinque tigli e un pioppo nero in meno nel cuore storico di Pesaro, nel cortile della caccia del Palazzo Ducale. L’autorizzazione all’abbattimento è arrivata il 15 ottobre 2025, firmato dal servizio Decoro urbano del Comune, su richiesta dell’ Agenzia del Demanio. I lavori in corso nel cortile interno dell’ex Palazzo Ducale (restauro, ristrutturazione e adeguamento impiantistico dell’edificio) prevedono infatti la realizzazione di un vano tecnico per gli impianti, e per farlo non c’erano, secondo i tecnici, "soluzioni alternative all’abbattimento" che avrebbero consentito di salvare le piante. Dalle relazioni emerge che due alberi, un tiglio e il pioppo nero, presentavano condizioni fitosanitarie critiche e costituivano un pericolo per la pubblica incolumità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
