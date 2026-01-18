Prof la prego mi aiuti Quel disperato appello dello studente ferito a morte

Un insegnante della Spezia ha ricevuto un appello disperato da uno dei suoi studenti, rimasto ferito gravemente. L'episodio si è verificato il 18 gennaio 2026, lasciando la comunità scolastica e le autorità attente alla dinamica e alle cause di quanto accaduto. In questo contesto, si cercano chiarimenti e risposte sulle circostanze che hanno portato a questa grave situazione.

La Spezia, 18 gennaio 2026 – Si è trovato tra le braccia uno dei sui alunni che gli ha lanciato con un filo di voce l'ultima e disperata richiesta di aiuto. Una scena agghiacciante, umanamente forte che il professore dell'istituto tecnico spezzino di certo non dimenticherà mai. E' stato lui a prestare i primi soccorsi a Youssef appena colpito dalla coltellata per poi fermare nel corridoio l'aggressore e disarmarlo. "Prof aiuto, mi hanno accoltellato" gli ha detto il giovane appoggiandosi alla sua spalla. Morto lo studente accoltellato in classe davanti ai compagni. Aggressore arrestato, terrore a scuola Una frase da spezzare il cuore.

