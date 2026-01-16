Accoltellamento La Spezia il papà di un compagno dello studente 18enne ferito in classe | Probabile gelosia alla base del gesto - VIDEO

A La Spezia, un giovane di 18 anni è stato ferito in una scuola superiore. Secondo il padre di un compagno di classe, il gesto potrebbe essere stato motivato da una dinamica di gelosia, coinvolgendo anche una ragazza. L'incidente si è verificato questa mattina all’Istituto Domenico Chiodo-Einaudi, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza negli ambienti scolastici.

Questa mattina all’Istituto superiore Domenico Chiodo-Einaudi di La Spezia, uno studente di 18 anni è stato accoltellato in aula. L’aggressore, un compagno minorenne, avrebbe colpito il giovane al fianco, provocando una ferita grave alla milza. Secondo il padre di un compagno di classe, alla base del gesto ci sarebbe probabilmente un motivo di gelosia tra adolescenti. La Spezia è sotto choc per l’aggressione avvenuta stamattina all’Istituto Domenico Chiodo-Einaudi, dove uno studente di 18 anni è stato ferito con un coltello in aula da un coetaneo minorenne. Il colpo ha interessato il fianco, causando una grave lesione alla milza e una profonda perdita di sangue, che ha reso necessario un delicato intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

