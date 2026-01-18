Prima di noi stasera su Rai 1 anticipazioni terza puntata | la guerra divide i Sartori

Stasera su Rai 1, Prima di noi presenta la terza puntata, incentrata sulla famiglia Sartori durante gli anni della guerra. Tra il 1943 e il 1945, la serie esplora le conseguenze del conflitto su relazioni e valori, evidenziando come la guerra possa cambiare profondamente le vite di madri, figli, fratelli e innamorati. Un racconto che mette in luce il prezzo umano di quei anni difficili.

Tra il 1943 e il 1945, Prima di noi mostra il prezzo della guerra: rivelazioni dolorose, passioni travolgenti e decisioni che dividono madri e figli, fratelli e innamorati. Stasera, 18 gennaio, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, subito dopo Affari Tuoi, vanno in onda due nuovi episodi di Prima di noi, la saga familiare tratta dal fortunato romanzo storico di Giorgio Fontana che ci terrà compagnia fino a domenica 1 febbraio 2026, quando verranno trasmessi gli ultimi due episodi Cosa vedremo stasera Le nuove puntate ci portano nel cuore degli anni più drammatici della guerra e della Liberazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Prima di noi stasera su Rai 1, anticipazioni terza puntata: la guerra divide i Sartori Stasera su Rai 1 alle 21.30 la seconda puntata di "Prima di noi": la famiglia Sartori affronta gli anni del fascismo

Stasera su Rai 1 alle 21.30 va in onda la seconda puntata di Prima di noi, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Stasera, domenica 18 gennaio, su Rai 1 in prima serata e su Raiplay, va in onda la terza puntata di Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Mario Giordano torna a dare voce a ciò che fa discutere. “Fuori dal coro”, stasera in prima serata su #Rete4 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.