Stasera su Rai 1 alle 21.30 la seconda puntata di Prima di noi | la famiglia Sartori affronta gli anni del fascismo

Dopo il debutto che ha conquistato il pubblico, Prima di noi torna stasera in tv con la seconda puntata della saga che sta facendo commuovere l’Italia. Una storia che attraversa quasi tutto il Novecento, dal 1917 al 1978, dal Friuli rurale alla Torino delle fabbriche, raccontando tre generazioni di costruttori e distruttori in eterna lotta con l’eredità del passato. Due nuovi episodi per seguire le vicende della famiglia Sartori in un momento cruciale: gli Anni Trenta, quando il regime fascista stringe la sua morsa e i fantasmi del passato tornano a bussare alla porta. La serie diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella, tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana (edito da Sellerio), continua a raccontare quella che è stata definita «una grande saga epica e identitaria», capace di parlare a tutte le famiglie italiane attraverso la storia di una sola. 🔗 Leggi su Amica.it

